Mısırlı Milyarder Hakkında Korkunç Gerçek! Üst Düzey Diplomatın Kızına Saldırmış

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

İngiltere'nin lüks alışveriş mağazası Harrods’ın eski sahibi, ölümünden önce de Prenses Diana'nın kayınpederi olacağı söylenen Mohamed Al-Fayed'in onlarca kadın ve çocuğa cinsel istismarda bulunması skandalı dünya gündemine oturdu. Geçen yıl 94 yaşında ölen Mısırlı milyarder Al-Fayed ülkede "canavar" diye anılmaya başlarken başka skandalları da ortaya çıktı.

The Daily Mail'in haberine göre; üst düzey bir diplomatın, kızının Mohamed Al-Fayed tarafından Fransa'daki yatında cinsel saldırıya uğraması ve bir kabinde 36 saat boyunca hapsedilmesi üzerine hükümete şikayette bulunduğu öğrenildi. İngiltere yönetiminde çok nüfuzlu olan diplomatın bu hamlesiyle, Al-Fayed'in yıllarca kazanmak için çabaladığı İngiliz vatandaşlığı başvurusu tamamen hayal oldu. John Major'ın başbakan olduğu 1994 yılındaki vatandaşlık başvurusu anında veto edildi.

PRENSES DIANA'YA 'UYGUNSUZ' TEKLİF

Ölümünden önce Mohamed Al-Fayed'in oğlu Dodi ile beraber olan, hatta yaptıkları kazada onunla birlikte hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana da Mısırlı iş insanının korkunç yüzüyle karşılaştı. Diana'nın eski uşağı ve en yakın dostu Paul Burrell, Mohamed Al-Fayed'in Galler Prensesi'ne "uygunsuz bir teklif" yaptığını açıkladı.

Harrods'ın eski sahibinin Diana'ya "onunla yatmak istediğini" söylediği ve Diana'nın bu teklifi "tiksintiyle" karşılayıp şoke olduğu belirtildi. Burrell, Prenses Diana'nın, yaşlı adama "sürüngen" ve Star Wars karakterinden esinlenerek "Yoda" dediğini de söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem