Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken Çıkış: Terör Saldırısı 'Tarihi Fırsat Penceresi'ni Kapattıramaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, son parti grup toplantısında Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı kast ederek yaptığı çağrı, Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

TUSAŞ SALDIRISINDA 5 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Bahçeli’nin 'Öcalan' çağrısının yeni bir sürecin işareti olduğuna dair yorumlara neden olurken, Ankara’da terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ’a yönelik saldırının düzenlenmesi arkasından yeni tartışmaları da getirdi. PKK’nın saldırısında 4’ü TUSAŞ çalışanı, biri teröristlerin gasp ettiği taksinin şoförü olmak üzere toplam 5 kişi şehit olmuştu.

Saldırıyı üstlenen terör örgütü PKK’nın yaptığı açıklamada, saldırının gündemdeki tartışmalarla ilgisinin olmadığı ve önceden planlandığı iddia edildi.

TUSAŞ saldırısının süreci nasıl etkileyeceği tartışılırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.

“TARİHİ FIRSAT PENCERESİNİ KAPATTIRAMAZ”

Uçum, paylaşımında "Terörü yönetenler ve kullananların Sayın Bahçeli’nin açıklamasından ve Cumhurbaşkanımızın bunu tarihi fırsat olarak nitelemesinden nasıl paniğe kapıldıkları TUSAŞ’a saldırıdan anlaşılıyor. Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresi'ni kapattıramaz" düşüncesini dile getirdi.

“BU ALÇAKLIK DEVLET KARARLILIĞINI GÜÇLENDİRİR”

Uçum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin hamle yaptığı zamanda gerçekleşen terör eylemi Devletin terörü bitirme kararlılığına yönelik kalleş bir saldırıdır. Bu alçaklık Devlet kararlılığını zaafa uğratmak bir yana güçlendirip, perçinler. Toplum ise Terörü Bitirme ve Kardeşliği Güçlendirme girişiminin arkasında durur ve milli birlik ruhuyla ileri taşır. Nitekim Ankara’daki terör eylemine karşı Devlet güçlerinin verdiği sert ve kararlı cevap, halkın yoğun tepkisi, siyasi çevrelerin ağırlıklı bölümünün hızlı ve net kınama tutumları, Devletin 'Cumhur İttifakı eliyle açtığı tarihî fırsat penceresinin' heba edilmeyeceğini ortaya çıkardı. Bu konunun terörle mücadeleyi etkileyecek bir yönünün olmadığı nettir zaten pratik böyle işliyor. Ayrıca bu tarihi fırsat penceresinin eski tarzda yahut yeni tarzla bir çözüm süreci olmadığı da görülüyor" ifadesini kullandı.

BİR PAZAR YAZISI✔️



TERÖR SALDIRISI “TARİHİ FIRSAT PENCERESİNİ” KAPATTIRAMAZ!



Terörü yönetenler ve kullananların Sayın Bahçeli’nin açıklamasından ve Cumhurbaşkanımızın bunu tarihi fırsat olarak nitelemesinden nasıl paniğe kapıldıkları TUSAŞ’a saldırıdan anlaşılıyor.



Türkiye’nin… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) October 27, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem