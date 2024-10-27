Türkiye’de Saatler Geri Alındı mı? Telefon Saatleriniz Sizi Yanıltmasın

Avrupa’nın büyük bir kısmında 26 Ekim Cumartesi’yi 27 Ekim Pazar’a bağlayan gece yaz saati sona erdi ve saatler 03.00’te bir saat geri alındı. Ancak Türkiye’de kış saati uygulaması olmadığı için bu değişiklik geçerli olmadı.

Bu duruma rağmen, bazı elektronik cihazların saatleri otomatik olarak geri alması kafa karışıklığına yol açtı. Saat karmaşası yaşayan pek çok kişi, doğru saati öğrenmek için Google’da “Saat kaç?” sorgusu yaptı.

TÜRKİYE’DE SAATLER DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye, 9 yıldır kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürüyor. 2024 yılı için de saatlerin geri alınmayacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sabit saat uygulamasına devam edilecek. Ancak elektronik cihazlar, uluslararası saat değişikliklerini otomatik olarak tanıdığı için, Türkiye’de kullanıcılar her yıl iki kez bu saat karmaşasıyla karşılaşıyor.

BAKAN’DAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, “Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili düzenlemelerini yapabilirler” dedi. Bayraktar, 2024 yılında da kış saati uygulamasının yürürlüğe girmeyeceğini vurguladı.

DOĞRU SAATİ KONTROL ETME YOLLARI

Türkiye’de saatlerin geri alınmadığını doğrulamak için Google araması yapabilir, TRT’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz. GMT (Greenwich Ortalama Zamanı) ve UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) arasında hassas farklar olsa da bu durum, günlük kullanımı etkilemiyor.

Kaynak: Haber Merkezi