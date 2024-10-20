Daron Acemoğlu Krizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebrik Etti, Başdanışmanı Yiğit Bulut Hedef Aldı

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, ulusların refah toplumlarına dönüşmesi üzerine çalışmaları için Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verdi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alanında yaptığı çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz" dedi.

DANIŞMANDAN SERT TEPKİ

Erdoğan’ın sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Acemoğlu'nu hedef aldı. Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Acemoğlu’na “Dünyayı sömürenler için teori üretiyorsun” dedi.

Yiğit Bulut, "Nobel getiren soruymuş; neden bazı ülkeler zengin, diğerleri yoksul! Ben sana söyleyeyim Daron Bey; sen ve senin gibi kemal derwish türevleri, vahşi kapitalizm, acımasız emperyalizm ve özgürlük süsü verilmiş liberalizm, dünyayı rahat sömürsün diye 'teori' ürettiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem