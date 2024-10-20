Çanakkale'de Atalık Hasat Başladı: MasterChef'e Önerildi

Çanakkale'nin Kazdağları'nın benzersiz ekosistemine sahip Bayramiç ilçesinde, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen atalık badalan fasulyesinde hasat dönemi başladı. Yüzyıllardır atalarından kalan tohumları koruyan çiftçiler, bu sayede fasulyenin lezzetini ve kalitesini muhafaza ederek üretime devam ediyor.

Çanakkale'de Atalık Hasat Başladı: MasterChef'e Önerildi

Bayramiç, bölgenin en yoğun tarım yapılan yerlerinden biri olarak öne çıkarken, dışarıdan getirilen tohumların zamanla lezzet kaybına ve hastalıklara yol açması, çiftçileri yeniden yerli tohum kullanmaya yönlendirdi. Bu yıl da badalan fasulyesi hasadına başlayan üreticiler, geleneksel lezzeti sofralara sunmaya hazırlanıyor. Sonbaharın verimli mahsullerinden biri olan bu doğal ürün, her yıl artan talebiyle dikkat çekiyor.

Çanakkale'de Atalık Hasat Başladı: MasterChef'e Önerildi - Resim : 1

MASTERCHEF’E TAVSİYE EDİLDİ

Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, badalan fasulyesi hasadı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, ürünün tanıtımı için önerilerde de bulundu. Çobanoğlu, “İlçemizin vazgeçilmez lezzeti badalan fasulyesinin hasadı başladı. Atalık yerli tohumlarla yüzlerce yıldır yetiştirilen bu lezzet, yöre halkının sonbahar sofralarını süslemeye devam ediyor. Kuru ile yaş arasında yarı nemli olarak hasat edilip, küçük poşetlerde dondurucuda saklanabiliyor. Kısa pişirme süresi, yoğun aroması ve iri taneleriyle hem göze hem damağa hitap eden badalan fasulyesi, coğrafi işaretli Bayramiç Zeytinyağı ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Bu gastrosinerji kaynağı fasulyenin MasterChef'te de denenmesini öneriyorum” dedi.

Çanakkale'de Atalık Hasat Başladı: MasterChef'e Önerildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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