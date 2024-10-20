Mersin Valisi Muhtarlarla Görüştü

Suphi Öner Öğretmenevindeki programda konuşan Vali Pehlivan, bir araya gelmektin büyük mutluluk duyduğunu söylediği muhtarlara seslenerek, "Sizler, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması, vatandaşlarımızın sesinin, taleplerinin kamu kurumlarına, kamu görevlilerine iletilmesi konusunda birlikte çalıştığımız yakın mesai arkadaşlarımızsınız. Özveriyle yerine getirmekte olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmasında, muhtarların gününü kutlayan Vali Pehlivan, "Ülkemizin dört bir yanında, halkımızın teveccühüyle seçildikleri muhtarlık görevini en iyi şekilde yerine getirme gayretiyle çalışan, milletimizin devlet kurumlarıyla iletişiminde köprü vazifesi üstlenmek suretiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, sorunlarına ve taleplerine çözüm üretmek için çaba sarf eden, bu maksatla ilgili kamu birimleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunan, vatandaşlarımızın sevinçli veya kederli günlerinde yanlarında olan, devlet millet kaynaşmasına, kenetlenmesine ziyadesiyle önemli katkılar sunan bütün muhtarlarımızın başarılı hizmetlerinin artarak devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Programda, Mezitli İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yenimahalle Muhtarı Hatice Yozgat da bir konuşma gerçekleştirdi, düşüncelerini ifade etti.



Programa; Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Akdoğan ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: İHA