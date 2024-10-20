Düzce'li Ortaokul Öğrencileri Eğlenceli Oyunlarla Buluştu

Düzce’de "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri eğlenceli oyunlarla buluşturuldu.

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Düzce'li Ortaokul Öğrencileri Eğlenceli Oyunlarla Buluştu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte yürütülen "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, Gençlik Merkezi’nin oyunları 100. Yıl Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu. Eğlenceli oyunların oynandığı programda ortaokul öğrencileri doyasıya eğlendi.

Kaynak: İHA

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