Yıkım Sırasında Başına Moloz Gelen İşçi Yaralandı

Dörtyol ilçesinde depremde hasar alan binaların yıkımları devam ediyor. Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi’nde üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında yıkım ekibi görevlisinin başına moloz isabet etti. Yaralanan vatandaş ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası yıkım çalışması durduruldu. Şahsın Dörtyol Devlet Hastanesinde kafasına diliş atıldığı ve tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA