İstanbul'dan Van'a 16 Bin Köy 2026'da Vergi Ödeyecek: İşte O İller ve Tanınan Haklar

6360 Sayı­lı Kanun Hükmündeki Kararname ile 30 ilde 16 bin 220 köy ma­halleye dönüştü, yine ay­nı değişiklikle 1053 belde de mahalle statüsü kazandı­. Söz konusu mahallelerin içinde İstanbul ve Kocaeli’deki or­man köyleri de bulunuyor. 16 bini aşkın kırsal mahalle, 2026 yılında emlak vergisiyle tanışacak.

İmpomes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Müberra Oflaz, önceden “köy” statüsünde olan bir yer­leşim biriminin “mahalle” sta­tüsüne dönüşmesi durumu­nun vergi açısından iki sonucu olduğuna işaret etti.

Dünya gazetesine konuşan Oflaz, “Da­ha önce ilgili yerleşim yeri, be­lediye ve mücavir alan sınırları dışında ise oradaki taşınmazlar emlak vergisine tabi değilken artık emlak vergisine tabi olur. Daha önce de emlak vergisine tabi durumda olsa bile büyük­şehirlerde emlak vergisinin iki kat uygulanması nedeniyle ar­tık emlak vergisi iki kat olarak hesaplanır” dedi.

VERGİLENDİRME NERELERDE BAŞLAYACAK?

2026’da vergilen­dirmenin başlayacağı yerler şöyle:

- Yasa kapsamında büyükşe­hir belediyesi olan Aydın, Ba­lıkesir, Denizli, Hatay, Malat­ya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekir­dağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il­lerinde il mülki sınırları içinde “köy”den “mahalle”ye dönüşen (orman köyleri dahil) yerler. İstanbul ve Kocaeli’de orman köyleri,

-Kanun öncesinde büyükşe­hir belediyesi olan diğer 14 il­de (Ankara, İzmir, Adana, Bur­sa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Mersin, Samsun, Sa­karya) il mülki sınırları ile büyükşehir belediye sınırları ara­sında kalan alanda “köy”den “mahalle”ye dönüşen yerler ile orman köyleri.

HANGİ HAKLAR TANINDI?

1-İşyeri olarak kullanılan bina, arsa, araziler açısından gelir vergisi muafiyeti olan esnaf veya basit usulde vergilendirilenler emlak vergisi ödemeyecek.

2-Tarımsal amaçlı kullanılan arsa ve arazileri kullananlar emlak vergisi ödemeyecek.

3-Kırsal mahallelerde bina, arsa, arazilerde ticaret, sanayi ve turizm tesisi yapılması veya işletilmesi durumunda ise emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Bilanço esasına göre defter tutanlar da ise muafiyet yok.

4-Kırsal mahallelerde yapılacak inşaatlarda ruhsat harçları ve imarla ilgili harçlar ve belediye gelirleri kanunu kapsamındaki tüm vergi ve harçlar yüzde 50 indirimli uygulanacak.

5-İçme ve kullanma su ücretleri de en düşük tarife dikkate alınarak konutlarda yüzde 25’i işyerlerinde ise yüzde 50’yi geçmeyecek şekilde belirlenecek.

VERGİ 5 YIL İÇİNDE GERİ ALINABİLİR

Kırsal mahalle statüsü ka­zanmış mahallelere bazı mu­afiyetler tanındığı halde, bazı belediyeler tarafından muafi­yet kapsamında ve süresinde olan vergilerin alındığının görüldüğüne dikkati çeken GHD Başkanı Ali Güvenç Ki­raz, “Bu noktada vatandaşları­mızın, geriye dönük olarak 5 yıl içerisinde ödedikleri bu fazla emlak vergisi ve diğer belediye gelirleri kapsamında ödenen vergileri geri alma hakları var. Vatandaşların bu konuda ilgili belediyeye giderek mua­fiyet durumunu anlatır dilek­çe sunması, devamında 30 gün içerisinde idare tarafından ce­vap almazsa 30’uncu gün sonu itibariyle veya süresi içinde ce­vap alır “red” yazısını alır ise bu red tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi mahkemesine dava açması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: Dünya