IŞİD’e 45 İlde Operasyon, 216 Gözaltı

45 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Gürz-23” operasyonlarında 216 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 45 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-23” operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova’da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince IŞİD terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

4️⃣5️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-23” operasyonlarında 2️⃣1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗



🚩Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir,… pic.twitter.com/JicvQdrA14 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 28, 2024

Kaynak: İHA