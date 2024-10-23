İstanbul'da Saldırı Hazırlığında Yakalanmıştı: IŞİD Üyesi Engelli Maaşı Alıyormuş!

IŞİD’in Kasım 2023’te İstanbul’daki sinagog, kilise, alışveriş ve eğlence merkezlerine yönelik saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alındı. Bu bilgileri, Fransa’dan gelen istihbaratlar da doğruladı. Örgütün; Neve Şalom Sinagogu, Ahrida Sinagogu, Or-Ahayim Balat Musevi Hastanesi, Vlaherna Meryem Ana Kilisesi başta olmak üzere İstanbul’daki Yahudi ve Hıristiyan ibadethanelerine saldırı planladığı belirlenmişti. Bu nedenle bu sinagog ve kiliseler çevresinde tedbir alındı.

28 Kasım 2023 günü İstanbul Fatih’teki Or-Ahayim Balat Musevi Hastanesi ile Ahrida Sinagogu çevresinde keşif yapan ve fotoğraflar çeken iki IŞİD mensubu tespit edildi. ‘Ebu Yakin El Iraki’ kod isimli Mıjbel Al – Shuwaiki ve ‘Ebu Leys’ kod isimli Mohammed Khlaf İbrahim, 28 Kasım 2023 günü saat 11.30 sıralarında Balat’taki Ahrida Sinagogu’nun önündeydiler. Bir saat boyunca bu çevrede dolaşarak sinagogun fotoğraflarını çekip kaçış güzergahlarına baktılar. Fark edilmemek için birbirlerinden uzak yürüyorlardı. Dosyada şüpheli şahısların Ahrida Sinagogu önünde ayrı ayrı olarak kamera açısına girdikleri belirtildi.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre, polis, incelemeler sonucu IŞİD’lilerin kimliklerini belirledi. Mıjbel Al-Shuwaikhi, oturum izni ile Sakarya’da yaşıyordu. Keşif yaptıktan sonra otobüsle İstanbul’dan Sakarya’ya dönmüştü. Keşifte yer alan Mohammed Khlaf İbrahim isimli IŞİD mensubu ise Balıkesir’den İstanbul’a gelmişti.

İstihbarat bilgilerine göre; ‘Ebu Leys’ kod adlı Mohammed Khlaf İbrahim, 2014 yılında IŞİD’e katıldı. IŞİD saflarında savaşırken mayın patlaması sonucu kulağından ve gözünden yaralandı. 2018 yılında kaçak yollardan Türkiye’ye girdi. Bir süre Van’da yaşadı.



‘Ebu Leys’ kod adlı Mohammed Khlaf İbrahim

‘BANA MAAŞ BAĞLADINIZ’

Sinagog çevresinde yanındaki IŞİD’li ile keşif yaptığı belirlendikten sonra Balıkesir’de gözaltına alınan ‘Ebu Leys’ ifadesinde, “Yüzde 70 görme engelliyim. Yakınımda mayın patlayınca gözlerim bu şekilde yüzde 70 engelli hale geldi. Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da kimlik başvurusunda bulundum. Ayrıca sağlık problemlerim nedeniyle gerekli başvurularda bulundum. Halen Kızılay’dan engelli maaşı almaktayım. Ankara’dan yaptığım başvuru neticesinde beni Balıkesir iline devlet yerleştirdi. O tarihten beri Balıkesir’de ikamet ederim.” dedi.

İTİRAFÇI: SALDIRIYI O YAPABİLİRDİ

‘Ebu Leys’ ifadesinde IŞİD üyesi olduğunu kabul etmedi, keşif de yapmadığını savundu. Ancak onunla birlikte keşif yapan ‘Ebu Yakin El Iraki’ kod isimli Mıjbel Al – Shuwaikhi itirafçı oldu.

2014-2017 yılları arasında Musul’da IŞİD saflarında savaşan ve 2017’de kaçak yollardan Türkiye’ye gelen Al-Shuwaikhi, Ebu Leys ile yaptıkları keşif faaliyetinin tüm detaylarını şöyle anlattı:

“Ben IŞİD’in Türkiye kolu olarak kurulan Selman Farisi Taburu’nun üyesiyim. Bu taburun emiri ‘Abdulkerim’ isimli kişidir, onun altında Ebu Tayibe bulunur. Ebu Tayibe Ekim 2023’te beni ‘Amerikan Hat’ dediğimiz dinlenemeyen hattan aradı. Ebu Leys’i de aradı. Üçümüz telekonferans ile görüştük. Ebu Leys SFT’de Ebu Nur isimli kişinin sağ koludur. Ebu Tayibe, bizden İstanbul’daki sinagoglarda keşif yapmamızı istedi. 27 Kasım 2023’te korsan taksi ile İstanbul’a gittim. Ebu Leys ile Facebook üzerinden gönderdiği Avcılar’daki konumda buluştuk. Muhtemelen Ebu Leys’in insan kaçakçılarını koyduğu tek katlı, kırmızı kapılı bir evdi. Ertesi gün Ebu Leys ile birlikte sinagogun bulunduğu yere gittik. Tespit edilmemek için birbirimizden uzak yürüdük. Ben fotoğrafları çektim. Daha sonra Ebu Tayibe gönderdim. Ebu Tayibe bana iki kişinin çatışarak ölecek şekilde tapınağa saldırmasının yankı uyandıracağını söyledi. Ama ben bombalı saldırı mı yoksa silahlı saldırı mı olacağını bilmiyorum. Ne zaman ve kim tarafından saldırı düzenleneceği konusunda da bilgim yok. Saldırı yapacak kişilerden biri Ebu Leys olabilir.”



‘Ebu Yakin El Iraki’ kod isimli Mıjbel Al – Shuwaikhi

Kaynak: BirGün