Cübbeli Ahmet'e Saldırmıştı... Telefonunda IŞİD Fotoğrafı Çıkmasına Rağmen Serbest Bırakılmış!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü, 7 Eylül 2024 tarihinde Şifahane Derneği'nin daveti üzerine Küçükçekmece'deki medreseye gitmişti. Burada düzenlenen sohbete katılan Cübbeli Ahmet, medreseden ayrılmak üzereyken saldırıya uğramıştı.

'BOĞAZIMI SIKIP VURMAYA BAŞLADI'

Cübbeli Ahmet, Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde 8 Eylül'de verdiği ifadede "Benim her iki gözümde görme problemi var. Bu nedenle sürekli ayaklarıma bakarım. Tam bu esnada kim olduğunu bilmediğim biri küfrederek yüksek sesle bana doğru bağırarak boğazımın sağ tarafını sıktı ve bana vurmaya başladı" dedi.

Cübbeli Ahmet'e saldıran şahıs koru polisleri tarafından hızla uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Ali Altunpul (38) olduğu belirlenen şahıs İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Cübbeli Ahmet'in, İsmailağa Cemaati'ne karşı kullandığı kutuplaştırıcı söylemlerden dolayı antipati duyduğunu söyledi. Altunpul, Cübbeli Ahmet ile konuşmak için yanına gittiğini bir anda kendisini kaybederek saldırdığını söyledi.

TELEFONUNDA IŞİD FOTOĞRAFI BULUNDU

İfadesinde herhangi bir terör örgütü ile ilgisinin olmadığını söyleyen Altunpul'un cep telefonunda terör örgütü İŞİD militanlarının ellerinde silah ve örgüt flamalarının olduğu fotoğraf bulundu. Altunpul, söz konusu fotoğrafı Tiktok'ta indirmiş olabileceğini ifade ederek "Bu resimde bulunan bayrağın ne olduğunu ve kimler tarafından kullanıldığı ile ilgili bilgim yok" dedi.

Altunpul, "Bu adamlar müşrik" ifadesi yer alan ve 6 kişinin fotoğraflarının yan yana getirildiği kareye ilişkin ise "Bu karedeki kişiler Şeyh Nazım Kıbrisi, İsmailağa Cemaati'nin lideri Fikri Yavuz, Muhammet Mardini, Cübbeli Ahmet, İsmailağa'nın hocalarından biri olan İbrahim Uslu ile Menzil Şeyhi Muhammet Saki Erol" dedi. Altunpul'un telefonunda bulunan bir diğer karede ise "Diyanet'in camilerde yansıttığı din İslam dini değildir" ifadesinin bulunduğu görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alındıktan sonra 10 Eylül günü adli kontrol şartı ile serbest kalan Ali Altunpul hakkında 'basit yaralama ve hakaret' suçlaması ile dava açıldı. Altunpul'un 3 yıla kadar hapsi istendi. Dava Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Altunpul hakkındaki 'terör' soruşturması ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.