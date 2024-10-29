Narin'in Ağabeyi Baran Güran Kafa Karıştıran Paylaşımlarının Ardından İlk Kez Konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de öldürüldüğü anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kim veya kimler tarafından öldürüldüğü hala bilinmiyor. Narin'in ölümünde rolü olduğu iddia edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

3 AYRI PAYLAŞIM YAPIP HEMEN SİLMİŞTİ

Tutuklu olmayan tek ağabey Baran Güran, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Üç ayrı paylaşımını 45 dakika içinde silen Baran Güran, ilk gönderisinde annesini özlediğini ifade etti. "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" diyerek annesine olan sevgisini dile getirdi.

İkinci paylaşımında, müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran’ın fotoğrafını paylaşarak "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diyerek destek oldu.

Üçüncü paylaşımında ise öldürülen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." demişti.

AMCASIYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMADI

Baran Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran hakkında hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. Tüm gönderilerini kısa süre içinde silmesi, soru işaretlerine neden oldu.

İLK KEZ KONUŞTU

Baran Güran, duruşma öncesinde atv Haber'e konuştu. Güran 7 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılacağını belirterek, ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösterdi. Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim!" dedi.

YENİ GÖRÜNTÜ DELİL DOSYASINA EKLENDİ

Narin Güran ile ilgili yeni bir görüntü de dava dosyasına eklendi. Narin’in Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. 21 Ağustos'ta saat 14.02’de yürüdüğü, ardından ters yöne koşarak gittiği belirlendi. Bu görüntüler, dava sürecinde delil olarak değerlendirilecek.

Kaynak: ATV Haber