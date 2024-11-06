Tarihi Yalının Yeni Sahibi Petrol Zengini Oldu: Rakamı Duyanlar İnanamadı! Ailesiyle Yaşayacak

Tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, petrol zenginine satıldı. 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otoparktan oluşan tarihi yalının fiyatı dudak uçuklattı.

Son Güncelleme:
Tarihi Yalının Yeni Sahibi Petrol Zengini Oldu: Rakamı Duyanlar İnanamadı! Ailesiyle Yaşayacak

Yıllardır sosyetik davetlere ev sahipliği yapan Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 10 yıl önce 42 milyon dolara satışa çıkartıldı. Sosyetenin ünlü isimleri Neşet-Şirin Yalçın çiftine ait yalı uzun süre satılamadı.

Tarihi Yalının Yeni Sahibi Petrol Zengini Oldu: Rakamı Duyanlar İnanamadı! Ailesiyle Yaşayacak - Resim : 1

İçinde her türlü lüks bulunan 1100 metrekarelik yalı, 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otoparktan oluşuyor. Sabah'ın haberine göre, 2014’te satışa çıkarılan yalı, 10 milyon dolarlık indirimle 32 milyon dolara petrolcü iş insanı Ercüment Cafer Bayegan’ın oldu.

Tarihi Yalının Yeni Sahibi Petrol Zengini Oldu: Rakamı Duyanlar İnanamadı! Ailesiyle Yaşayacak - Resim : 2

Tapuyu şirketi adına almayan Ercüment Cafer Bayegan’ın yalıda ailesi ile birlikte oturacağı belirtildi.

Tarihi Yalının Yeni Sahibi Petrol Zengini Oldu: Rakamı Duyanlar İnanamadı! Ailesiyle Yaşayacak - Resim : 3

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme:
Narin'in Tutuklu Ağabeyi Konuştu: Duruşmaya Bir Gün Kala Dikkat Çeken Sözler Duruşmaya Bir Gün Kala İlginç Sözler
Sahte Para Nasıl Anlaşılır? İşte 7 Basit Yöntemi Sahte Para Nasıl Anlaşılır? İşte 7 Basit Yöntemi
Kışın Kombiyi Çalıştırmasanız da Eviniz Hamam Gibi Olacak: Kış Gelmeden Pencerenize Bu Ayarı Mutlaka Yapın Kışın Kombiyi Çalıştırmasanız da Eviniz Hamam Gibi Olacak: Pencerenize Bu Ayarı Mutlaka Yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü