Terörsüz Türkiye Sürecinde Kritik Viraj: DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor

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Edinilen bilgiye göre, DEM Parti İmralı Heyeti, 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'na giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILACAK

Heyetin, görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

SON ZİYARET 24 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİ

Heyet, son olarak 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. 23 Temmuz'da yapılacak görüşme, taraflar arasında yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleştirilecek ilk temas olacak.

Kaynak: ANKA