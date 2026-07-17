Kılıçdaroğlu'ndan Narin Güran'ın Ailesine 'Adil Yargılama' Sözü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş'ı makamında kabul etti. Soruşturma ve yargılama sürecinde 'etkin ve adil' bir yol izlenmediğine dair kaygılarını paylaşan aileye destek sözü veren Kılıçdaroğlu, davanın kararlılıkla takipçisi olacağını belirtti.

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Kılıçdaroğlu'ndan Narin Güran'ın Ailesine 'Adil Yargılama' Sözü
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, Ankara'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edip Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Birkaç gün önce talep ettikleri randevunun olumlu yanıt bulması üzerine gerçekleşen görüşmede baba Arif Güran, ağabey Baran Güran ve anneanne Remziya Cabaş yer aldı.

'ADİL YENİDEN YARGILAMA' TALEBİ

Görüşmenin detaylarına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamada, ailenin adalet talebi doğrultusunda kaygılarını dile getirdiği aktarıldı. Güran ailesi, davada daha önce amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'a verilen hapis cezalarının kaldırılmasını talep ederek, soruşturma ve yargılama aşamalarının daha adil bir şekilde baştan yapılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Narin Güran'ın Ailesine 'Adil Yargılama' Sözü - Resim : 1

'HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ailenin yaşadığı süreci ve hak arayışlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, adaletin tam manasıyla tecelli etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Görüşme sonrası CHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş’ı kabul etti. Etkin soruşturma ve adil yargılama yapılmadığına ilişkin kaygılarını paylaşan aileye destek sözü veren Genel Başkanımız, adaletin tecellisi ve hak arayışları için hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağını ifade etti."

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Kaynak: Haber Merkezi

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