Terörsüz Türkiye'nin Önünde 'Son Pürüz': TBMM'de Çerçeve Yasa Görüşmeleri İçin İki Tarih İhtimali

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Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, DEM Parti İmralı heyetinin temasları da hız kazandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti kurmayları ile görüşen heyet son olarak dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Süreç kapsamında çıkarılması hedeflenen çerçeve yasa tartışmalarının merkezinde olduğu görüşmeler hız kazanırken, gözler TBMM'ye çevrildi.

ÇERÇEVE YASADA 'SON PÜRÜZ'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çözüm sürecinde çerçeve yasa çalışmaları ve temasları devam ederken dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Taraflar arasında çerçeve yasada belirli bir noktaya gelinirken Selvi, 'Son pürüz' ile ilgili kulis bilgilerini köşesine taşıdı.

2 KRİTİK TALEP MASADA

"İmralı heyetinin AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ile Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra kulisler hareketlendi. İmralı heyetinin Öcalan’ın çalışma koşulları ve İmralı görüşmelerinin artırılması yönünde talepleri var. Ama asıl kritik nokta yasal düzenlemeye ilişkin iki kritik talep.

1-Çerçeve yasada suça bulaşan, bulaşmayan ayrımı olmasın,

2-PKK’nın lider kadrosu kapsam dışı bırakılmasın.

PKK’nın tasfiyesinde en kritik nokta lider kadronun durumu. Lider kadro kendini garantiye almak istiyor. Ama Ankara’nın lider kadroya kapıyı açması söz konusu değil. Yasal düzenleme üzerindeki pürüz de buradan kaynaklanıyor. DEM Parti, örgütün yönetici kadrosunun kapsam dışı bırakılmasını istemiyor. Tek bir yasal düzenleme yapılıp, örgüt liderlerinin ve örgüte katılanların aynı yasal düzenlemeden yararlanmasını istiyorlar. Ankara ise buna sıcak bakmıyor. Lider kadronun Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bese Hozat başta olmak üzere 30 kişiden oluştuğu söyleniyor. Bunların hiçbir şekilde Türkiye’ye gelmeleri söz konusu değil. Lider kadronun yasal düzenlemenin dışında tutulması öngörülüyor. DEM Parti cephesinde lider kadronun kapsama dahil edilmesi yönünde bir eğilim var. Ancak lider kadroya yeşil ışık yakılması söz konusu değil.

UZLAŞILIRSA BU DÖNEM UZLAŞILAMAZSA EKİM AYINA KALACAK

Lider kadro konusundaki görüş ayrılığı giderilirse Meclis, temmuz sonu ve ağustos başı itibarıyla mesai yapacak. Yoksa yasal düzenleme ekim ayındaki yeni yasama dönemine kalacak.

Aşılamayacak bir sorun olarak görülmüyor. Ayrıca böylesine tarihi bir süreçte Meclis’in 15 gün daha fazla çalışmasının lafı olmaz.

Yasal düzenleme ile Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli eşiklerden biri aşılmış olacak. PKK’nın tasfiyesi için tarihi bir adım atılacak. Yasal düzenlemenin yapılmasıyla birlikte PKK’nın tasfiye süreci başlayacak. Bunun için Türkiye ve Kuzey Irak’ta mekanizmalar oluşturulacak."

Kaynak: Hürriyet