Çerçeve Yasa Trafiği Hızlandı: DEM Parti Heyeti ile MHP Lideri Bahçeli Arasında Sürpriz Zirve

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu doğrultusunda TBMM tatile girmeden önce yasalaşması beklenen çerçeve yasa süreci için siyaset diplomasisi hız kazandı. DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etti.

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Çerçeve Yasa Trafiği Hızlandı: DEM Parti Heyeti ile MHP Lideri Bahçeli Arasında Sürpriz Zirve
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama çalışmalarına ara vermeden önce, kulisleri hareketlendiren kritik bir siyasi görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri, yürütülen yeni yasal süreçler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile parlamento çatısı altında bir araya geldi.

ÇERÇEVE YASA BEKLENTİSİ

Sürpriz görüşmenin arka planında, bir süredir parlamento gündemini meşgul eden yasal düzenleme arayışları yer alıyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun çalışmalarının ardından yayımladığı ortak rapor, siyasi partiler arasında mekik diplomasisini zorunlu kıldı. Kamuoyunda geniş yankı bulan ve TBMM tatile girmeden önce yasalaşması konusunda beklentilerin yüksek olduğu çerçeve yasa tasarısı, bu kritik zirvenin ana gündem maddesini oluşturdu.

BASINA KAPALI 40 DAKİKA

Bu kapsamda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Kritik bir dönemde gerçekleşen ve siyaset gündemine oturan görüşmeye dair alınan olağanüstü güvenlik ve gizlilik önlemleri dikkat çekti.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Toplantı tamamen basına kapalı gerçekleştirildi. Meclis koridorlarında zirveyi takip etmek üzere bekleyen basın mensuplarının görüntü veya fotoğraf almasına kesinlikle izin verilmedi.

Basına kapalı zirvenin sona ermesinin ardından taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İmralı Heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yla Görüştüİmralı Heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yla GörüştüGüncel

Kaynak: ANKA

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