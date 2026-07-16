Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: 25 Gözaltı Kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Fatih Aksoy ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu da bulunuyor.

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Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: 25 Gözaltı Kararı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

25 GÖZALTI KARARI, 9 GÖZALTI

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Fatih Aksoy ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 25 İSİM

1-İlyas Yalçıntaş
2-Mehmet Fatih Aksoy
3-Ateş İnce
4-Öner Faruk IŞIK
5-Şefik Ömer Dolman
6-Aybüke Albere
7-Ayşe Nur Balcı
8-İrem Haznedar
9-Orhan Yıldı

10-Burak Çelik
11-Volkan Büyükhanlı
12-Büşra Tatar
13-Cenk Çöteli
14-Feyza Cihan
15-Asude Mercan

16-Sıla Gençoğlu
17-H.Eylem İpek Şafak
18-Gökhan Şafak
19-Ümit Aslan
20-Buğra Balkaya
21-Akın Altan
22-Oğuz Alp Güler
23-Kübra Altay
24-Hilal Zeynep Hedbe
25-Melis Selçukoğlu

Kaynak: AA-DHA

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