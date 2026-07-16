Manisa'da Kan Donduran Vahşet: Evli Olduğu Kadının Burnunu Isırarak Kopardı!

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Türkiye'de tırmanan kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde eklendi.

Gökhan G. (29), evli olduğu 28 yaşındaki İmran G.’ye şiddet uyguladı. Fail, kadını engellemeye çalıştığı esnada üzerine saldırarak burnunu ısırıp kopardı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAPIYI KİLİTLEDİ, KADIN BALKONDAN KURTARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, şiddet faili erkeğin kapıyı kilitlemesi nedeniyle eve giremedi. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürmesi ve failin şiddete devam etme riski üzerine itfaiye ekipleri bina önüne koruma yatağı açtı. Ağır yaralı durumdaki İmran G., itfaiye aracının merdiveni uzatılarak balkondan kurtarıldı ve ilk müdahale için ambulansa alındı. Kadının kurtarılmasının ardından polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi ve Gökhan G.'yi gözaltına aldı.

MAHALLELİDEN SERT TEPKİ

Failin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında, sokakta toplanan mahalle sakinleri kadına yönelik vahşi şiddete büyük tepki gösterdi. Şüpheliyi protesto eden ve linç girişiminde bulunan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Şiddet faili, polis koruması eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü.

2 ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Vahşetin yaşandığı esnada evde bulunan ve babalarının annelerine uyguladığı ağır şiddete tanıklık eden 5 ve 7 yaşlarındaki 2 kız çocuğu, koruma altına alındı. Hastaneye kaldırılan İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi ve rekonstrüktif tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: DHA