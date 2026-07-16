Beykoz Belediyesi’nde 2. Dalga: Meclis Üyesi ve İş İnsanlarına Eş Zamanlı Operasyon

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında ikinci safhaya geçti. Savcılık, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında, suç faaliyetlerine iştirak ettiği belirlenen 8 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon talimatı verdi.

ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİOPERASYONU TETİKLEDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, elde edilen dijital ve fiziki delillerin yanı sıra müşteki beyanları incelendi. Operasyonun kaderini ise daha önce gözaltına alınan bazı şüphelilerin "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında verdikleri itiraf niteliğindeki ifadeler belirledi. Bu ifadeler doğrultusunda, belediye bünyesindeki usulsüzlük zincirine dahil olduğu tespit edilen yeni isimler tek tek deşifre edildi.

MECLIİS ÜYESİ VE İŞ İNSANLARI DA GÖZALTI LİSTESİNDE

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen 2. dalga operasyonunun hedefinde, kamuyu zarara uğratan organizasyonun sivil ve resmi ayakları yer aldı. Dönemin Beykoz Belediyesi çalışanları, mevcut Beykoz Belediyesi Meclis üyesi, belediye ile ticari ilişki yürüten iş insanları hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamasında, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6'sının yakalanarak gözaltına alındığı, adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi