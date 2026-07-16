Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Tüm Zırhlı Araç Kayıtları Mercek Altında

Gülistan Doku soruşturmasında, adaletin seyrini değiştirecek çok kritik bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel hakkında yürütülen dosya kapsamında, olay günü kentte görev yapan emniyet ve jandarmaya ait tüm zırhlı araçların ve personelin kayıtlarını resmen talep etti.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Tüm Zırhlı Araç Kayıtları Mercek Altında
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasını derinleştiren Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kritik bir hamleye imza attı. Başsavcılık tarafından kurumlara gönderilen "bilgi ve belge talebi" yazısında, dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma dosyasına çok konuşulacak bir şerh düşüldü.

'ZIRHLI ARAÇ' İHTİMALI MERCEK ALTINDA

Savcılık, Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020'de, Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarma birimlerine ait zırhlı araçların da olaya karışmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti. Bu kapsamda, şehir genelinde kullanılan tüm askeri ve emniyet araçlarının dökümü istendi.

KİRPİ'DEN COBRA'YA TÜM FİLO İNCELENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, savcılığın talimat yazısında, olay tarihinde il merkezinde devriye atan veya konuşlandırılan Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural ve Shortland dahil olmak üzere istisnasız tüm zırhlı araç türlerinin tespit edilerek liste halinde gönderilmesi emredildi.

Başsavcılık, bu araçların ayırt edici özelliklerinin, resmi ve varsa sivil plakalarının, hatta dış gövde renklerinin tek tek belirlenerek rapora eklenmesini talep etti.

GÖREV EMİRLERİ VE NİZAMİYE DEFTERLERİ

Soruşturmanın personel ayağını da sıkı tutan savcılık, olay günü bölgede ve çevre güzergahlarda görevlendirilen, devriye atan veya geçiş hakkı bulunan tüm personelin açık kimlik ve sicil bilgilerinin çıkarılmasını istedi. Araçların gizli bir rota izleyip izlemediğini çözmek için şube, kademe ve nizamiye karakollarındaki 5 Ocak 2020 tarihli zırhlı araç giriş-çıkış defterlerinin aslına uygun onaylı suretleri ile Görevlendirme Yazıları da (GYS) Erzurum’daki dosyaya gönderilecek.

Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme: O Araç İncelemeye AlındıGülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme: O Araç İncelemeye AlındıGüncel

Kaynak: Sabah

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