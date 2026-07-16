İzmir Bornova'da Orman Yangını! Ekipler Seferber Oldu

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İzmir’in Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakınlığıyla endişe yaratan bölgeden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda profesyonel ekip ve yangın söndürme aracı hızlıca koordinasyon sağlayarak bölgeye sevk edildi. Alevlere 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren alevleri kontrol altına almak için ekipler zamanla yarışıyor.

Kaynak: DHA