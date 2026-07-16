CHP'de Taşlar Yeniden Yerinden Oynuyor: Yeni Görevden Almalar Geliyor! Gözler Bugünkü MYK'da

CHP'de gözler bugün yapılacak kritik MYK toplantısına çevrildi. Kurultay öncesi yeni görev değişikliklerinin masada olduğu toplantıda, il örgütlerinde revizyon, Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları ve belediyelere yönelik soruşturmalar ele alınacak. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
CHP'de Taşlar Yeniden Yerinden Oynuyor: Yeni Görevden Almalar Geliyor! Gözler Bugünkü MYK'da
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te partisinin Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek. Kritik toplantının en önemli gündem başlığını, parti teşkilatlarında uzun süredir devam eden yeniden yapılanma süreci oluşturacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kurultay öncesinde örgüt yapılanmasını yeniden şekillendirmeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun, bugüne kadar görevden alınan 36 il başkanının ardından yeni değişikliklere imza atması bekleniyor. Parti kulislerinde, bugünkü MYK toplantısında yaklaşık 15 il yönetiminde daha görev değişikliği yapılabileceği iddia edildi. Ayrıca halen yönetici atanmayan bazı iller için de yeni görevlendirmelerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

KURULTAY HAZIRLIKLARI MASADA

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise CHP'nin olağan kurultay takvimi olacak. MYK'da il ve ilçe kongrelerinin planlaması, kurultay sürecine ilişkin yol haritası ve örgüt çalışmalarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİ GİRİŞİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

MYK toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in hazırlıklarını sürdürdüğü yeni parti girişiminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, olası bir yeni parti oluşumunun CHP'de geniş çaplı bir kopuşa neden olmayacağı ve etkisinin sınırlı kalacağı değerlendirmesini yaptığı belirtiliyor.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ayrıca CHP'li belediyelere yönelik devam eden adli soruşturmaların da ayrıntılı şekilde ele alınacağı öğrenildi. MYK üyelerinin, süreçle ilgili hukuki gelişmeleri değerlendirerek izlenecek yol haritasını masaya yatırması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ahbap Soruşturmasında Haluk Levent Dahil 14 Şüpheli Tutuklandı Ahbap Soruşturmasında Haluk Levent Dahil 14 Şüpheli Tutuklandı
Oyuncu Levent Üzümcü Gözaltına Alındı Oyuncu Levent Üzümcü Gözaltına Alındı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: 25 Gözaltı Kararı! Aralarında Sıla ve İlyas Yalçıntaş da Var Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
Oyuncu Levent Üzümcü Gözaltına Alındı Oyuncu Levent Üzümcü Gözaltına Alındı
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz Paylaşımından Soruşturma Açıldı Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz Paylaşımından Soruşturma Açıldı
Arjantin'den Müthiş Dönüş: Messi Sahneye Çıktı, İngiltere Son Dakikalarda Yıkıldı Messi Sahneye Çıktı, İngiltere Son Dakikalarda Yıkıldı
Ahbap Soruşturmasında Haluk Levent Dahil 14 Şüpheli Tutuklandı Ahbap Soruşturmasında Haluk Levent Dahil 14 Şüpheli Tutuklandı