"Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamak lazım" diyen AKP'li Şenel Yediyıldız'dan özür mesajı

“Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diyen AKP'li Yediyıldız, özür mesajı yayımladı. Yediyıldız, sürçülisan ettiğini ileri sürdü.

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"Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamak lazım" diyen AKP'li Şenel Yediyıldız'dan özür mesajı

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında “Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” dedi.

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AKP’li Yediyıldız’ın sözleri hem muhalefet hem de AKP cenahından tepki çekti. Yediyıldız, ‘sürçülisan ettiğini’ savunarak özür diledi.

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“MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM”

Sosyal medya hesaplarından gece yarısı bir özür metni yayınlayan Yediyıldız, “Yapmış olduğum açıklamalar esnasında sürçülisan ederek yanlış yorumlanmaya müsait maksadını aşan ifadeler ortaya çıktığını üzülerek ifade eder, milletimizden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Mesajın yayınlanmasından kısa süre sonraysa Yediyıldız'ın Twitter hesabını kilitlediği görüldü.

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AKP Recep Tayyip Erdoğan
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