Belediye eliyle kaçakçılık yapmışlardı: Gri pasaport davasında tahliye kararı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine açılan davanın ilk duruşması, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün yapıldı.

Duruşmaya eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit mahkemede hazır bulundu. bulundu.

"YURT DIŞINA ÇIKANLARI HİÇ GÖRMEDİM, KARŞILAŞMADIM"

Tutuksuz sanık Bekir Karakuş, mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Yurt dışı ile ilgili bir programımız vardı. Ali Ayrancı ve Ersin Kilit yanıma geldiler. Ersin Kilit’in yurt dışında şirketi olduğunu ve bu şirketin daveti kapsamında bir grup insanın yurt dışına götürüleceğini söylediler. Durumu belediye başkanımıza anlattım. Bana, 'Belediyeye bir yük getirmeyecekse olabilir' dedi. Bana bağlı müdürlere konuyla ilgili talimat verdim. Sonradan projenin bir dernek kapsamında yürütülebileceğini söylediler. Bununla ilgili iki kişiyi görevlendirdim. Bir dernek bulundu ama bu derneğe kayıtlar ne şekilde yapıldı, kimler tarafından yapıldı bilmiyorum. Derneğe hiç gitmedim. Dernekle olan protokolü ben imzalamadım. Bana bu konuda bir protokol geldiğini de hatırlamıyorum. Sonra yurt dışına gideceklerle ilgili pasaport işlemleri gerçekleştirildi. Pasaportların çıkarılma süreciyle ilgili de herhangi bir bilgim yok. Proje kapsamında belediye personelleri olarak biz bir gün önceden havayoluyla Almanya’ya gittik. Diğer kişiler ise Ali Ayrancı ve Ersin Kilit’in söylediğine göre karayolu ile geleceklerdi. Onları hiç görmedim. Yurt dışında da karşılaşmadım."

Karakuş, Almanya’da Nürnberg şehrinde bir belediyeyi ziyaret ettiklerini, bir gün sonra da Hannover’de Ali Ayrancı ile bir araya geldiklerini kaydederek, sonrasında Ersin Kilit’in kendisini, Şahin Ö., Hasan D. ve Nusret A.’yı arabasıyla havalimanına bıraktığını anlattı. Karakuş, Ersin Kilit’in kendilerine Ali Kilit’e borcunun olduğunu, yasal sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye para getiremediğini söylediğini, hem bu borcun verilmesi hem de Yeşilyurt Belediyesi’ne bağışta bulunularak, belediye personellerinin yaptıkları ziyaretle ilgili ulaşım giderlerinin karşılanması için kendilerine 4 zarf içerisinde 37-38 bin Euro civarında bir para verdiğini, bu paranın 17 bin Euro'sunun Ali Kilit’e gönderildiğini, 15 bin Euro'sunun belediyeye (Emanet Çarşısı) bağış yapıldığını, geri kalanın ise seyahat acentasına verildiğini söyledi. Yurt dışına giden ikinci grupla ilgili bir bilgisinin olmadığını iddia eden Karakuş, Ayrancı ve Kilit’in kendilerine daha önceden yurt dışı gezisinin birkaç kafile şeklinde olacağını söylediğini anlattı.

"BAŞKANIN PARA BAĞIŞINDAN HABERİ VAR"

Karakuş, hakimin “İfadenizde dernekle olan protokolü ben imzalamadım, dediniz. Bu protokolün altındaki imza sizin mi” sorusu üzerine protokolün altındaki imzaya bakarak, "Evet, bana ait" yanıtını verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın belediyeye yapılan para bağışından haberinin olduğunu ifade eden Karakuş, "Proje, Ali Ayrancı tarafından bana iletildiğinde başkana anlattım. Ali Ayrancı’yı ben davet etmedim. Ali Ayrancı, ilk kafilenin gidişi öncesi benim il dışında olduğum bir gün belediye başkanımızla görüşmüş. Belediye başkanımız, ‘Belediyenin kasasından herhangi bir çıkış olmayacaksa problem yok’ dedi. Ersin Kilit ve Ali Ayrancı, belediyede benim ve belediye başkanının olduğu ortamda projeler sonrasında belediyeye çeşitli maddi katkılarda bulunacaklarını söylemişlerdi” beyanında bulundu.

"MEHMET ÇINAR, 'ALİ AYRANCI’DA GİDERSE İYİ OLUR' DEDİ"

Tutuklu sanık Ali Ayrancı ise hizmet pasaportu ile yurt dışına çıktığını ifade ederek, "Benim onlardan farkım geri dönmemdir. Yeşilyurt Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’u 15 yıldır tanıyorum. Bekir Karakuş ısrar edince geziye ben de katıldım. Ersin Kilit’i tanımıyorum. Bekir Karakuş’un talebi ve ısrarı üzerine kimlik fotokopimi göndermiştim. Gidiş-geliş biletlerini Bekir Karakuş aldı. Yurt dışı talebi Bekir Karakuş’tan geldi. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Ali Ayrancı da giderse iyi olur' demişti. Ortada bir suç varsa pasaportu talep edenlerin, meclis kararı alanların ve pasaportu verenlerindir. Benim meclis kararı alma ya da pasaport verme yetkim yoktur. Ben yurt dışına giden şahıslardan hiçbirini tanımıyorum. Birçoğunun geri döndüğünü duydum" iddialarında bulundu.

"KİMSEYE 40 BİN EURO VERMEDİM"

Tutuksuz sanık Ersin Kilit ise mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"2019’un sonunda taziyemiz nedeniyle Bingöl’e gelmiştim. Ali Ayrancı’nın kahvehanesine takılıyordum. Burada Bekir Karakuş ile tanıştık. Bekir Karakuş, 'Almanya’ya geldiğimizde bize yardımcı olur musun?' dedi. Ocak 2020’de bizi Malatya’ya davet etti. Belediye binasında üçüncü katta sağ tarafta belediye başkanının odasında bizi görüştürdü. Başkana beni, Almanya’da kendilerine yardımcı olacak kişi olarak tanıttı. Hatta başkan, kayınbiraderlerinin de Almanya’da olduğunu, kendisinin de yazın Almanya'ya geleceğini söyledi. Ben Almanya’dayken İsa Yumuk aradı, kendilerinin bir projesi olduğunu anlatarak, davetiye mektubu istedi. Bana telefonla Yeşilyurt Belediyesi tarafından içeriği yazılmış olan davetiye PDF’si gönderildi, bende imzalayıp, belediyenin resmi e-mail adresine gönderdim. Ben sadece gelenlerin otel masraflarını ödedim. Kimseye 40 bin Euro vermedim. 17 bin Euro verdim, ne az ne de fazlasını vermedim. Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yanındayken, 'Almanya gezisinin masraflarını karşılayacağım' diye bir şey söylemedim. Belediye çalışanları haricinde bana başka gidecek şahıslardan bahsetmediler. Ben, Yeşilyurt Belediyesi’ne herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben bağış yapacaksam Bekir Karakuş’a ihtiyacım yoktur, kendim yaparım. Belediyeye bağış yapmadım. Almanya’daki gezide bisiklet firmasından Bekir Karakuş’un talebi üzerine Yeşilyurt Belediyesi’ne bisiklet bağışı yapılmış gibi göstermelik bir belge alıp verdim. Evrakta firma tarafından Yeşilyurt Belediyesi’ne '170 adet bisiklet bağışı yapılacağı' yazıyordu. Almanya’ya gelen ikinci kafile için ben herhangi bir davetiye göndermedim. Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile görüşürken, Bekir Karakuş’a 'Bu işle sen ilgilen' demişti."

"BELEDİYE BAŞKANI PROJE YAPILACAĞI TALİMATINI VERDİ"

Tanık olarak dinlenen dönemin Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ise şu ifadeleri kullandı:

"Ocak 2020’de Belediye Başkanı Mehmet Çınar yurt dışında hayırsever bir iş adamıyla proje yapılacağı talimatını verdi. Şubat 2020’de belediye meclis kararı alındı. Başkan, bana projeyle ilgili olarak Bekir Karakuş’un sorumlu olduğunu söyledi. Ersin Kilit, Almanya’da bize 40 bin Euro verdi. Bu parayı 4 kişi üzerimizde taşıyarak Türkiye’ye getirdik. Almanya’da dernek üyeleriyle hiç karşılaşmadık. Ağustos 2020’de belediye başkan vekaleti bendeydi. 24 Ağustos’ta tek sayfalık bir protokol imzaladım. Bekir Karakuş’un yönlendirmesiyle bu protokolü imzaladım. Almanya’da masrafların tamamını Ersin Kilit karşıladı. Ersin Kilit’in Yeşilyurt Belediyesi’ne herhangi bir bağışta bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Almanya’ya gidiş-dönüş biletlerinin ne şekilde alındığını da bilmiyorum. İkinci kafileyle ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Ben sadece başkanvekili olarak protokolü imzaladım. Almanya’ya giderken belediyeden bize herhangi bir para verilmedi. Bu projeden önce Almanya’ya gitme konusunda herhangi bir gezi planlaması yoktu. Belediyeye bisiklet konusunda da herhangi bir bilgim yoktur."

"ALİ AYRANCI’NIN ELİNDE LİSTE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Tanık olarak dinlenen dönemin Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Deviren ise proje kapsamında bisiklet yollarını incelemek için geziye katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bekir Karakuş ile Şahin Özer bizden iki gün önce Almanya’ya gittiler. Ben ve Nusret Aslan ise İstanbul’a gittik, burada Ali Ayrancı ile birlikte Almanya’ya gittik. Almanya’da havaalanında sorun çıktı. Burada Almanya’ya gidenlerin listesini Ali Ayrancı’nın elinde gördüm. O listeyi göstererek sorunu çözdü."

Deviren, derneğe üyelik konusunda kimseyle irtibata geçmediğini ifade ederek, "Dernek üyeliğimi e-Devlet sorgulamasında gördüm. Beni kim üye yaptı bilmiyorum" dedi.

"ÜYELİKLERİ YAPILAN ŞAHISLARIN HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM"

Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Başkanı Mehmet Sait Aytekin ise şunları söyledi:

"Yeşilyurt Belediyesi’nden İsa Yumuk beni aradı ve Bekir Karakuş ile Ali Ayrancı’nın olduğu bir ortamda görüştük. Almanya’da hayırsever bir iş adamının çevre bilinci projesi kapsamında insanların yurt dışına gideceğini söylediler. Derneğimizin yurt dışı iznini olup olmadığını sordular. Onunla ilgili bilgiyi aldım. Sonrasında Ali Ayrancı ve yanında genç bir kişi, ellerindeki encümen kararıyla birlikte derneğe geldiler. Derneğe üye yapacaklarını söylediler, ben üyelik yapmayı bilmediğimi söyledim. Üyelikleri kendileri yaptılar. İsa, uzun bir süre sonra tekrar aradı, projenin olumlu olduğunu ifade ederek, ‘Tekrar yardımcı olur musunuz?’ dedi. Bir kez daha geldiler ve aynı işlemleri yaptılar. Uzun bir süre sonra İsa aradı ve yurt dışına gidenlerin dönmediğini söyledi. Soruşturma yapıldı ve para cezası verildi. İkinci kafile için Ali Ayrancı ve yanındaki genç şahıs yeniden derneğe gelip, üye kaydı yaptılar. Bende aynı şekilde karar defterini imzaladım. Üyelikleri yapılan şahısların hiçbirini tanımıyorum."

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 7 aydır tutuklu olan eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ayrancı, eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanık Nusret Aslan’ın zorla getirilmesine ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın da bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

İddianamede, sanıklar eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit’in “göçmen kaçakçılığı” suçundan 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: ANKA