Taslakta Sona Gelindi: Artık Açık Alanlarda da Sigara İçilemeyecek

Sağlık Bakanlığı'nın sigara bağımlılığıyla mücadele için hazırladığı taslakta sona gelindi. Düzenleme hayata geçerse marketlerde kasa arkasında sigara satılamayacak, park ve bahçe gibi açık alanlarda sigara içilemeyecek. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Taslakta Sona Gelindi: Artık Açık Alanlarda da Sigara İçilemeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı sigara kullanımının azaltılmasıyla ilgili taslak çalışmasında sona gelindi. Düzenleme ile sigara tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Habertürk'ten İclal Kibar'ın haberine göre, satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

PARKLARDA YASAKLANACAK

Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

KAPALI ALANLARDAKİ MEVZUAT DEĞİŞECEK

Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak.

Sigara Fiyatları Cumhurbaşkanlığı Masasında: 'En Ucuzu Türkiye'de, Paketi 300 TL Olsun'Sigara Fiyatları Cumhurbaşkanlığı Masasında: 'En Ucuzu Türkiye'de, Paketi 300 TL Olsun'Ekonomi

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Sigara Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
Oyuncu Çağla Boz Dahil 3 Kişinin Uyuşturucu Testi Pozitif Oyuncu Çağla Boz’un Uyuşturucu Testi Pozitif
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cezaevinden Çıktı, Dehşet Saçtı! Eski Eşini Ağır Yaraladı, Kayınvalidesini Öldürdü Eski Eşini Ağır Yaraladı, Kayınvalidesini Öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına! Taş Üstünde Taş Kalmadı, Seralar Yerle Bir Oldu, Tekneler Parçalandı Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına!
'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davası Başladı: 'Kaçmadım, Buradayım' 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davasında İlk Duruşma
Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih
EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı
AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem