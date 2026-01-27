Taslakta Sona Gelindi: Artık Açık Alanlarda da Sigara İçilemeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı sigara kullanımının azaltılmasıyla ilgili taslak çalışmasında sona gelindi. Düzenleme ile sigara tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Habertürk'ten İclal Kibar'ın haberine göre, satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

PARKLARDA YASAKLANACAK

Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

KAPALI ALANLARDAKİ MEVZUAT DEĞİŞECEK

Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak.

Kaynak: Habertürk