Cezaevinden Çıktı, Dehşet Saçtı! Eski Eşini Ağır Yaraladı, Kayınvalidesini Öldürdü

Cezaevinde kısa süre önce tahliye edilen Erkan Bartan, Ankara’da eski eşinin yaşadığı apartmanda silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 73 yaşındaki kayınvalidesi hayatını kaybetti, eski eşi ağır yaralandı. Saldırgan, aynı silahla intihar etti.

Son Güncelleme:
Cezaevinden Çıktı, Dehşet Saçtı! Eski Eşini Ağır Yaraladı, Kayınvalidesini Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen bir kişi dehşet saçtı. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinde bulunan ve bir süre önce tahliye edilen 53 yaşındaki Erkan Bartan, eski eşi S. Koçak’ın ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girdi. Bartan’ın bir süre binada beklediği, kapıdan çıkıldığı sırada tabancayla ateş açtığı belirtildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırı sırasında S. Koçak ağır yaralanırken, 73 yaşındaki annesi Ülker Koçak olay yerinde yaşamını yitirdi. Bartan’ın saldırının ardından aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Bartan ile Ülker Koçak’ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Cezaevinden Çıktı, Dehşet Saçtı! Eski Eşini Ağır Yaraladı, Kayınvalidesini Öldürdü - Resim : 1
Erkan Bartan

'BARIŞMAK İSTEDİ' İDDİASI

Ağır yaralanan S. Koçak’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yakınlarının anlatımına göre Bartan’ın, boşandığı eşiyle barışmak istediği, bu talebin reddedilmesi üzerine aileyi bir süredir rahatsız ettiği öne sürüldü. Çiftin bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Korumayan Bir Uzaklaştırma Kararı Daha! Pınar'ı Sokak Ortasında ÖldürdüKorumayan Bir Uzaklaştırma Kararı Daha! Pınar'ı Sokak Ortasında ÖldürdüGüncel

Şişli'de Vahşet! Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi BulunduŞişli'de Vahşet! Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi BulunduGüncel

Hakimeyi Vuran Savcının Silahından Çıkan Kurşunu Engellemişti: O Anları İlk Kez Anlattı! ‘Şaka Sandım’Hakimeyi Vuran Savcının Silahından Çıkan Kurşunu Engellemişti: O Anları İlk Kez Anlattı! ‘Şaka Sandım’Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Yargıtay 'Güven Kırıcı Davranış' Dedi, Gizlenen Psikolojik Tedaviyi Boşanmada Tam Kusur Saydı Yargıtay 'Güven Kırıcı Davranış' Dedi, Gizlenen Psikolojik Tedaviyi Boşanmada Tam Kusur Saydı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Oyuncu Çağla Boz Dahil 3 Kişinin Uyuşturucu Testi Pozitif Oyuncu Çağla Boz’un Uyuşturucu Testi Pozitif
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına! Taş Üstünde Taş Kalmadı, Seralar Yerle Bir Oldu, Tekneler Parçalandı Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına!
'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davası Başladı: 'Kaçmadım, Buradayım' 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davasında İlk Duruşma
Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih
EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı
AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem