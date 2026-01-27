Cezaevinden Çıktı, Dehşet Saçtı! Eski Eşini Ağır Yaraladı, Kayınvalidesini Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen bir kişi dehşet saçtı. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinde bulunan ve bir süre önce tahliye edilen 53 yaşındaki Erkan Bartan, eski eşi S. Koçak’ın ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girdi. Bartan’ın bir süre binada beklediği, kapıdan çıkıldığı sırada tabancayla ateş açtığı belirtildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırı sırasında S. Koçak ağır yaralanırken, 73 yaşındaki annesi Ülker Koçak olay yerinde yaşamını yitirdi. Bartan’ın saldırının ardından aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Bartan ile Ülker Koçak’ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Erkan Bartan

'BARIŞMAK İSTEDİ' İDDİASI

Ağır yaralanan S. Koçak’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yakınlarının anlatımına göre Bartan’ın, boşandığı eşiyle barışmak istediği, bu talebin reddedilmesi üzerine aileyi bir süredir rahatsız ettiği öne sürüldü. Çiftin bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA