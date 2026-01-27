Oyuncu Çağla Boz Dahil 3 Kişinin Uyuşturucu Testi Pozitif

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında saç, idrar ve kan örnekleri alınan aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif, 5 kişinin ise negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 8 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi.

3 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' ÇIKTI

Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 3 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, oyuncu Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da 'Kokain' maddesi tespit edildi.

Kaynak: DHA

