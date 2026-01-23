Sigara Fiyatları Cumhurbaşkanlığı Masasında: 'En Ucuzu Türkiye'de, Paketi 300 TL Olsun'

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigaranın ülke ekonomisine yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ergüder, rakamın daha da artabileceğini vurgulayarak, en ucuz sigaranın Türkiye'de olduğunu söyledi. Tüketimi azaltmak için ise sigara paket fiyatının en az 300 TL olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay’ın çalışmasına dayanarak sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu tutarın dolaylı maliyetler, iş gücü kaybı ve hastalık giderleri eklendiğinde daha da yükselebileceğine dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ergüder, sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının ve yurt dışından temin edilen ilaç giderlerinin tam olarak hesaplanamadığını ifade ederek, “Sigaraya bağlı hastalıklara ne kadar ödeme yaptığımızı net biçimde ortaya koymak zor” dedi.

EN UCUZ SİGARA TÜRKİYE’DE

Sigara fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın tüketimi yüzde 8 azalttığını vurgulayan Ergüder, Türkiye’de sigarayla mücadelede en etkili aracın vergi ve fiyat politikaları olduğunu söyledi. OECD ülkeleri ve Avrupa ile kıyaslandığında en ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını belirten Ergüder, bu durumun tüketimin düşmemesinde etkili olduğunu kaydetti.

'PAKETİ EN AZ 300 TL OLMALI'

Ergüder, 2008-2012 döneminde Maliye Bakanlığı’nın fiyatları artırmasıyla tütün kullanımının yüzde 14 azaldığını hatırlattı. Ancak 2013 sonrası satın alma gücüne göre yeterli zam yapılmadığını belirterek, tüketimin bu nedenle gerilemediğini ifade etti.

İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin olduğunu örnek veren Ergüder, “Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eşdeğerdir. Bu hesapla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 TL olması gerekir” dedi.

