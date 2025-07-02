Tarım Zehirleri Sağlığı Olumsuz Etkiliyor

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım zehirlerinin dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğini belirterek, “Dünyada her yıl 385 milyon insan tarım zehirlerinden etkilenerek zehirleniyor. Ülkemizde ise bu konuda net veriler olmamasına rağmen yaklaşık 80 bin kişinin tarım zehirlerinden kaynaklı sağlık sorunları yaşadığı biliniyor” dedi.

Bu sorunun yalnızca tarım ilaçlarının varlığıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Gürer, kimyasalların kullanım zamanı, miktarı ve doğru uygulanma yöntemleri konusunda bilgi eksikliğine dikkat çekti. Gürer yaptığı konuşmada "Tarım zehirlerinin alanda kullanılmasına yönelik bilgi ve eğitimin gerekliliği de açık. Bu bağlamda yapılması gerekenlerin yapılmadığı ve yalnızca kâğıt üzerinde verilerle bu işin üstesinden gelemeyeceğimiz de bir gerçek. Onun için Meclis tarafından yapılacak böyle bir araştırmanın Bakanlığın da faydasına olduğunu, iktidarın da bu konuda göremediklerinin ortaya çıkmasına vesile olacağını düşünüyorum. Bu nedenle verilen mutlak surette Meclis araştırması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÇİN TUZU SORUNU

Konuşmasında, "Çin tuzu" olarak bilinen monosodyum glutamat (MSG) maadesine de değinen Ömer Fethi Gürer, bu katkı maddesinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Gürer Çin tuzunun birçok ülkede yasaklandığını hatırlatarak "Çin tuzu denen, monosodyum ve glutamat olarak bilinen ürünün bağımlılık yarattığı, çocuklara zararları olduğu ve bu nedenle Pakistan'da yasaklandığı, Hindistan'da sınırlandı. Avrupa Birliği’nde Çin tuzunun sıkı denetime alındığı ortada. Bunun çocuklar için yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle ülkemizde yasaklanması yönünde Bakanlığa bir çağrıda bulundum. Bu Çin tuzundan başlayalım çünkü bu tükettiğimiz ürünlerin çoğunda var; hazır çorbada, cipste, işlenmiş gıdada, hızlı tüketilen ürünlerde hem bağımlılığa neden oluyor” dedi.

Bu maddenin, beyin gelişimine zarar verdiği ve dikkat eksikliğine yol açtığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yalnızca denetim yapmakla yetinmeyip yasaklama yoluna gitmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi