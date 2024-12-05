Ayıla Bayıla Yiyoruz Ama Her Kaşığı Kanser Yapıyor: Herkesin Mutfağında Bulunuyor

ÇİN TUZUNUN ZARARLARI NELER?

Baş Ağrıları ve Migren: MSG, duyarlı kişilerde şiddetli baş ağrıları ve migren ataklarına neden olabilir.

Sindirim Problemleri: Mide bulantısı, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Obezite ve Metabolik Sendrom: İştahı artırarak aşırı yemeğe ve obeziteye neden olabilir. Ayrıca, metabolik sendrom riskini artırabilir.

Yüksek Tansiyon: Bazı kişilerde tansiyon yükselmesine neden olabilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Ciltte kızarıklık, kaşıntı, nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.



Hamile kadınlar için MSG tüketimi daha da risklidir. Plasentayı geçerek bebeğe zarar verebilir ve doğum kusurlarına neden olabilir.