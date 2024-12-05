Ayıla Bayıla Yiyoruz Ama Her Kaşığı Kanser Yapıyor: Herkesin Mutfağında Bulunuyor
Her gün tükettiğimiz pek çok gıdada gizlenen bir tehlike var: Çin tuzu. Bilimsel adıyla monosodyum glutamat (MSG) olarak bilinen bu madde, hazır gıdalara lezzet katmak için ekleniyor ancak sağlığımız için ciddi riskler taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin tuzu, doğal olarak bazı besinlerde az miktarda bulunsa da, gıda endüstrisinde lezzet artırıcı olarak yoğun şekilde kullanılan sentetik bir bileşiktir. Özellikle hazır çorbalar, cipsler, soslar, dondurulmuş yemekler ve birçok işlenmiş gıda ürününde bulunur. Asya mutfağında da yaygın olarak kullanılan bu madde, hazır yemeklerin lezzetini artırmak için tercih edilir.
ÇİN TUZUNUN ZARARLARI NELER?
Baş Ağrıları ve Migren: MSG, duyarlı kişilerde şiddetli baş ağrıları ve migren ataklarına neden olabilir.
Sindirim Problemleri: Mide bulantısı, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.
Obezite ve Metabolik Sendrom: İştahı artırarak aşırı yemeğe ve obeziteye neden olabilir. Ayrıca, metabolik sendrom riskini artırabilir.
Yüksek Tansiyon: Bazı kişilerde tansiyon yükselmesine neden olabilir.
Alerjik Reaksiyonlar: Ciltte kızarıklık, kaşıntı, nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Hamile kadınlar için MSG tüketimi daha da risklidir. Plasentayı geçerek bebeğe zarar verebilir ve doğum kusurlarına neden olabilir.
ÇİN TUZU HANGİ GIDALARDA BULUNUR?
Sağlığınızı korumak için şu gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız:
Hazır çorbalar ve çorba karışımları
Cipsler ve mısır cipsleri
Hazır soslar (soya sosu, barbekü sosu, ketçap vb.)
Hazır baharat karışımları
Burgerler
Tavuk ürünleri (nugget, kızarmış tavuk)
Pizza ve benzeri ürünlerin hazır sosları
Konserve sebzeler ve etler
Dondurulmuş yemekler (pizza, börek, hazır noodle vb.)
Dondurulmuş hazır et ürünleri
Çubuk krakerler
Çeşnili kuruyemişler
Aromalı patlamış mısırlar
Peynir çeşitleri (parmesan gibi)
Fermente soya ürünleri