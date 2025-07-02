AJet Cenevre Seferlerine Başlayacak

AJet, uçuş ağına bir yurt dışı destinasyonunu daha ekledi.

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AJet Cenevre Seferlerine Başlayacak
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AJet, İsviçre’nin Cenevre kentini de uçuş ağına ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cenevre Cointrin Havalimanı arasında 1 Ağustos'ta başlayacak direkt seferler, ay boyunca haftanın 4 günü (pazartesi, perşembe, cuma ve pazar) karşılıklı olarak yapılacak.

Bu kapsamda 59 dolar/avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan avantajlı biletler, AJet mobil uygulaması ile internet sitesinden satın alınabilecek.

Kaynak: AA

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