Zonguldak’ta Apartmanda Korkutan Patlama: İnceleme Başlatıldı

Zonguldak Bahçelievler Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı eşyalar zarar gördü. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak’ta Apartmanda Korkutan Patlama: İnceleme Başlatıldı
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Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Erkan Apartmanı’nın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamada ölen veya yaralanan olmazken, bazı eşyalar zarar gördü. İhbar edilen olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri gönderildi. Olay yerine müdahale eden yangın ekipleri ufak çaplı yangını kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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