Bakan Güler, KKTC Başbakanı Üstel İle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Bakan Güler, KKTC Başbakanı Üstel İle Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı
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