Orman Yangınları Meclis Gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, orman yangınlarını Meclis gündemine taşıdı. Kış, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, iktidarın yıllardır aynı ihmalleri sürdürdüğünü belirterek yaşanan felaketlerin sorumlusunun iktidarın ilgisizliği ve yetersizliği olduğunu söyledi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Orman Yangınları Meclis Gündeminde
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Orman yangınlarını Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Gülcan Kış, yangınla mücadeledeki yetersizliği eleştirdi. Yaptığı konuşmada geçen yıl verdiği soru önergesini de hatırlatan Kış "Orman yangınlarının nedeni nedir? Yangın söndürme uçakları, helikopterler yeterli mi? Gece görüşlü müdahale araçları var mı? diye sorduk. Cevap bekledik. Ama kocaman bir sessizlikle karşı karşıya kaldık. Aylar geçti, ne değişti? Yine aynı ihmaller, yine aynı acılar. Türkiye’nin ormanları, doğası, ciğerleri yanıyor. Ama iktidarın hâlâ elinde somut bir önlem planı yok” dedi.

'YANGIN SÖNDÜRME FİLOSU YETERSİZ'

Yangın bölgelerinde halkın canla başla mücadele ettiğini, ancak iktidarın koordinasyonsuz ve yetersiz kaldığını ifade eden Kış, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşımız canıyla, malıyla, tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ama iktidar yıllardır bu felaketlere karşı hazırlıksız. Yangın söndürme filosu yetersiz, gece görüşlü hava araçları yok, yangın yönetiminde koordinasyon zayıf, hesap soran kimse yok. Türkiye her yaz ayını aynı kabusla geçiriyor. Çünkü bu sorunlara köklü, kalıcı çözümler üretilmiyor."

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Kaynak: Haber Merkezi

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