Rize'de Otomobil Kamyonete Çarptı

Rize’de yol kenarında park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Rize'de Otomobil Kamyonete Çarptı
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Rize’de Yeniköy Mahallesi Pazaryolu Caddesi’nde dün saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. M. G’nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 53 AC 101 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 53 DM 245 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan M.G., çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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