Uzmanı sosis ve salamı işaret etti, Çin tuzu uyarısında bulundu!

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzunun insan sağlığı açısında zararlarına değindi. Arıca, Çin tuzu olarak bilinen ve özellikle sosislerde bulunan monosodyum glutamatın sağlığa zararlı olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme:

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzuna karşı uyarılarda bulundu.

Türkiye'de de Çin tuzunun yaygınlaştığını anlatan Prof. Dr. Arıca, "Çin tuzu, diğer adı monosodyum glutamat. Aslında bu herkesin bildiği ürünlerde yazan ürün. Bir şekilde özellikle hazır sosislerde, salamlarda, krakerlerde, hazır soslarda hazır çorbalarda, bulyonlarda, soslu kuruyemişlerde sıklıkla bulunmakta. Biz monosodyum glutamatı ürünün etiketinde bulamıyor isek E621 kodunu aramalıyız. Eğer o E621 kodu var ise o ürün etiketinde, bunda Çin tuzu vardır. Bunu dikkatle tüketmeliyiz, hatta hiç tüketmemeliyiz" dedi.

"ORGAN YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR"

Çin tuzunun insan sağlığı açısında zararlarına da değinen Arıca, şu ifadeleri kullandı:

Uzmanı sosis ve salamı işaret etti, Çin tuzu uyarısında bulundu! - Resim : 1
Prof. Dr. Vefik Arıca

"Özellikle karaciğeri yorabilir, karaciğer yetmezliklerine, hatta ilerleten dönemlerde hafıza kayıplarına, özellikle hücresel yıkımlara, böbrek hasarlarına, organ yetmezliklerine yol açabilir. Poşetli ürünlerin, hazır gıdaların büyük bir kısmında var. Yedikçe yediren, bir yediğimizde ikinciyi yediren hazır gıdaların büyük bir kısmında bulunan E621 kodlu Çin tuzu ya da monosodyum glutamata dikkat etmeliyiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sağlık
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat
Sürücüler dikkat: Birçok kazanın altında yatan sebep bu olabilir! Sürücüler dikkat: Birçok kazanın altında yatan sebep bu olabilir!
Erken yaşlarda aşı HPV’den yüzde 99’luk korunma sağlıyor Erken yaşlarda aşı HPV’den yüzde 99’luk korunma sağlıyor
Sıcaklarla birlikte ishal vakaları 3 kat arttı Sıcaklarla birlikte ishal vakaları 3 kat arttı
Doktor Mahmut Taşdemir: 'Kızamık ölümcül sonuçlara neden olabilir' Doktor Mahmut Taşdemir: 'Kızamık ölümcül sonuçlara neden olabilir'
Sıcak havalarda su tüketimi hayati önem taşıyor Sıcak havalarda su tüketimi hayati önem taşıyor
Uzmanından bayramda diş sağlığı için uyarılar Uzmanından bayramda diş sağlığı için uyarılar
Yağ yakımına yarayan kimyasallar için kritik uyarı Yağ yakımına yarayan kimyasallar için kritik uyarı
Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yol el hijyeni Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yol el hijyeni
Kalp damar tıkanıklığı en çok mide ağrısıyla karıştırılıyor Kalp damar tıkanıklığı en çok mide ağrısıyla karıştırılıyor
Ani sıcaklık değişimleri hastalıkları tetikliyor Ani sıcaklık değişimleri hastalıkları tetikliyor
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü
ÇOK OKUNANLAR
Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu! Hissettikleri her şey çıkıyor Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
SGK Başuzmanı milyonları ilgilendiren Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı: Bu kişiler yararlanamayacak! İşte Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detaylar: Bu kişiler yararlanamayacak!
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı… Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı