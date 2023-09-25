Uzmanı sosis ve salamı işaret etti, Çin tuzu uyarısında bulundu!

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzuna karşı uyarılarda bulundu.

Türkiye'de de Çin tuzunun yaygınlaştığını anlatan Prof. Dr. Arıca, "Çin tuzu, diğer adı monosodyum glutamat. Aslında bu herkesin bildiği ürünlerde yazan ürün. Bir şekilde özellikle hazır sosislerde, salamlarda, krakerlerde, hazır soslarda hazır çorbalarda, bulyonlarda, soslu kuruyemişlerde sıklıkla bulunmakta. Biz monosodyum glutamatı ürünün etiketinde bulamıyor isek E621 kodunu aramalıyız. Eğer o E621 kodu var ise o ürün etiketinde, bunda Çin tuzu vardır. Bunu dikkatle tüketmeliyiz, hatta hiç tüketmemeliyiz" dedi.

"ORGAN YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR"

Çin tuzunun insan sağlığı açısında zararlarına da değinen Arıca, şu ifadeleri kullandı:

Prof. Dr. Vefik Arıca

"Özellikle karaciğeri yorabilir, karaciğer yetmezliklerine, hatta ilerleten dönemlerde hafıza kayıplarına, özellikle hücresel yıkımlara, böbrek hasarlarına, organ yetmezliklerine yol açabilir. Poşetli ürünlerin, hazır gıdaların büyük bir kısmında var. Yedikçe yediren, bir yediğimizde ikinciyi yediren hazır gıdaların büyük bir kısmında bulunan E621 kodlu Çin tuzu ya da monosodyum glutamata dikkat etmeliyiz."

Kaynak: Gerçek Gündem