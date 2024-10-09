Tamir Ettiği Aracın Altında Kaldı

Bursa'da 42 yaşındaki Selamettin A. tamir ettiği aracın altında kaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tamir Ettiği Aracın Altında Kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Derya sokak meydana geldi. Selamettin A.(42), krikoyla kaldırdığı aracını tamir etmeye başladı. Aracın altına girerek tamir yapmaya başladı. O sırada kriko inince aracın altında kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kendi imkanıyla aracın altından çıkan adam Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başında ve gözünden yaralanan adam Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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