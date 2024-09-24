Kamyon ile Damper Arasına Sıkışan Tamirci Yaşamını Yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde tamir sırasında kapanan damperin arasında kalan tamirci Cemal Kök, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü A.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kamyon ile Damper Arasına Sıkışan Tamirci Yaşamını Yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde Çamkule Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki tünel kazısında çalışan A.K'nın kullandığı 06 FB 9701 plakalı kamyonun damperi, döküm sırasında arızalanarak açık kaldı. Bölgeye tamir için gelen Cemal Kök, kamyon ile damper arasına girerek çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle damperin kapanması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.

Sürücü A.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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