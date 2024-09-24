Kırıkkale'de Tefecilik Operasyonunda 3 Gözaltı

Kırıkkale'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 17 senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Kırıkkale'de Tefecilik Operasyonunda 3 Gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi tefecilik suçuna yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ö., Y.Ç.Ü. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 17 senet ve bazı dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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