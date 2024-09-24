Drift Pahalıya Patladı: 2 Sürücüye 64 Bin Lira Ceza
Kayseri'de araçlarıyla drift yaparak çevreyi rahatsız eden iki sürücüye toplam 64 bin 466 TL para cezası kesildi. Araçlar otoparka çekildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte araçları ile drift atarak çevreye rahatsızlık şahıslarına yakalanmasına yönelik kamera çalışması yürüttü. Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca drift atan 2 aracı tespit eden ekipler; araçları otoparka çekti. Sürücülerine ise, Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçundan ayrı ayrı 32 bin 233 TL olmak üzere toplamda 64 bin 466 TL idari para cezası uygulandı.
Yapılan açıklamada; halkın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA