Milyonluk Hırsızlık! Patlak Lastikle Olay Yerinden Kaçtı

Tespihleri 12 yıldır özenle biriktirdiğini anlatan 43 yaşındaki Mustafa Öztürk, “12 senedir tespihler görüyordum zamanla bu merak oluşturmaya başladı. Mezatlara girdim, hoşuma giden güzel tespihleri topladım. Böyle bir hobi olarak başladı, hobi olarak da devam ediyorum. 3 tane oğlum var onlara miras gibi bırakayım. Bunları tek tek özenle topladım. Evde güzel bir dolap yaptırdım, onun içinde kilitli bir şekilde saklıyorum. Sevdiklerime bile zorla veriyordum. Çünkü bunlar bir hastalık. Bir aşk gibi bir şey. Çeken bilir, bir sevdaydı bizimki. Oğlumun düğününü yaptık, arabam ciddi arızalar yaptı. Ekonomik olarak her esnaf biraz zor durumda, bunun için de hem dükkana kışlık lastiği alayım, hem biraz ufak tefek borçlarımı ödemem için geçen pazar günü tespihleri getirdim. Masanın üzerine tek tek resimlerini çektim satışa eklemek için. Sonra tespihlerimi unuttum, nasıl oldu bilmiyorum. Akşam saatlerinde iş yerimi kapattım sonra gittim. Sabah geldiğimde tespihlerim aklıma geldiğinde baktım yoktu. Bir insan çok sevdiğini birini kaybeder ya ben de öyle olmuştu çok üzüldüm, hemen polisi aradım. Allah razı olsun hepsinden Emniyet Müdürlüğünden gelen ekipler anında müdahale etti. 3 saat içinde tespihlerin bulunduğu şahıs yakalandı” dedi.