Milyonluk Hırsızlık! Patlak Lastikle Olay Yerinden Kaçtı
Konya'da, lastiği patlayan bir sürücü, tamir için geldiği lastikçi dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde tespih çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli kısa sürede yakalanırken çalınan tespihler sahibine geri verildi.
Kaynak: İHA
Olay, Meram ilçesi Havzan Mahallesi’nde bulunan bir lastikçi dükkanında gerçekleşti. Lastiği patlayan H.D., lastik tamiri bahanesiyle geldiği dükkanda iş yeri sahibinin 12 yıl boyunca biriktirdiği, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki tespihleri çaldı.
Mustafa Öztürk, iş yerinde unuttuğu tespihlerinin çalındığını fark ettiğinde hemen polise haber verdi. Kısa süre içinde güvenlik kameralarını inceleyen polis, patlak lastikle olay yerinden kaçtığını tespit ettiği şüpheli H.D.'yi yakaladı.
HIRSIZ YAKALANDI, TESPİHLER GERİ VERİLDİ
Patlak lastiği tamir ettirmek yerine tespihleri çalan H.D., 14 suç kaydıyla dikkat çekti. Polis, H.D.'yi yakalayıp çalınan tespihleri sahibine teslim etti. Olayı anlatan Mustafa Öztürk, “Tespihler benim için çok özeldi, hırsız yakalanmasa Adana’da bir fuarda satılacaktı” dedi.
Tespihleri 12 yıldır özenle biriktirdiğini anlatan 43 yaşındaki Mustafa Öztürk, “12 senedir tespihler görüyordum zamanla bu merak oluşturmaya başladı. Mezatlara girdim, hoşuma giden güzel tespihleri topladım. Böyle bir hobi olarak başladı, hobi olarak da devam ediyorum. 3 tane oğlum var onlara miras gibi bırakayım. Bunları tek tek özenle topladım. Evde güzel bir dolap yaptırdım, onun içinde kilitli bir şekilde saklıyorum. Sevdiklerime bile zorla veriyordum. Çünkü bunlar bir hastalık. Bir aşk gibi bir şey. Çeken bilir, bir sevdaydı bizimki. Oğlumun düğününü yaptık, arabam ciddi arızalar yaptı. Ekonomik olarak her esnaf biraz zor durumda, bunun için de hem dükkana kışlık lastiği alayım, hem biraz ufak tefek borçlarımı ödemem için geçen pazar günü tespihleri getirdim. Masanın üzerine tek tek resimlerini çektim satışa eklemek için. Sonra tespihlerimi unuttum, nasıl oldu bilmiyorum. Akşam saatlerinde iş yerimi kapattım sonra gittim. Sabah geldiğimde tespihlerim aklıma geldiğinde baktım yoktu. Bir insan çok sevdiğini birini kaybeder ya ben de öyle olmuştu çok üzüldüm, hemen polisi aradım. Allah razı olsun hepsinden Emniyet Müdürlüğünden gelen ekipler anında müdahale etti. 3 saat içinde tespihlerin bulunduğu şahıs yakalandı” dedi.