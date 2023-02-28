Malatya depreminde can kaybı ikiye yükseldi!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde iki kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Malatya depreminde can kaybı ikiye yükseldi!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan artçı depremde enkazlardan 32 kişi kurtarıldı.

Artçı depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı, 40 kişinin tedavisi devam ediyor.

7 BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları 650 kişinin yer aldığı ekiplerle sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem!Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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