Malatya depreminde can kaybı ikiye yükseldi!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan artçı depremde enkazlardan 32 kişi kurtarıldı.

Artçı depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı, 40 kişinin tedavisi devam ediyor.

7 BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları 650 kişinin yer aldığı ekiplerle sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem