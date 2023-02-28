Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya geldi. Depremlerde en çok mağdur olanlar arasında çocuklar yer almıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu . Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 milyonu aşkın yurttaş geçici barınma çözümleriyle yaşamını sürdürüyor. Çocukların depremlerdeki mağduriyeti nedeniyle uluslararası kuruluşlar yardımlarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "UNICEF İcra Direktörü, dayanışma ziyareti için Ankara'daydı. Uluslararası toplumun bu zor zamanımızda verdiği desteğe teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

 
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