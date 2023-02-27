Belarus muhalefeti: Minsk yakınlarında Rusya'ya ait bir savaş uçağı vurduk

Belarus muhalefeti, Rusya'ya ait bir savaş uçağının başkent Minsk yakınlarında Belaruslular tarafından imha edildiğini duyurdu.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre bu, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana yapılan "en başarılı sabotaj operasyonu" olarak nitelendirildi.

Belarus'un sürgündeki muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın kıdemli danışmanı Franak Viacorka, pazar günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Destekçilerimiz, Minsk yakınlarındaki Matchulishchy hava üssünde, nadir bulunan bir Rus uçağını havaya uçurmak için düzenlenen özel bir operasyonun başarılı olduğunu doğruladı." ifadelerini kullandı.

Viocarka, drone kullanılarak yapılan operasyonu iki Belaruslunun yürüttüğünü, bu kişilerin ülkeyi terk ettiğini ve şu an güvende olduğunu bildirdi.

Hangi uçağın hedef alındığı belirtilmedi ancak uçağın maliyetinin 330 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Muhalefete yakın haber kuruluşlarına göre, vurulan uçak A-50 tipi gözlem ve komuta uçağıydı.

Svetlana Tikhanovskaya ise konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Belarus'taki hibrit işgaline karşı direnmeye devam eden ve Ukrayna'nın özgürlüğü için mücadele eden tüm Belaruslularla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Rus ordusundan söz konusu iddiaya yönelik bir açıklama gelmedi.

Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinde tek Avrupalı müttefiki olan Belarus, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına doğrudan katılmıyor ancak bir yıl önceki ilk saldırı için topraklarını kullanmasına izin vermişti.

Kiev'e göre, Rusya saldırıları için Belarus havaalanını da kullanıyor.

Kaynak: AA