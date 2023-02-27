Amsterdam’da yüzlerce kişi konut sıkıntısı ve yüksek kiralara karşı sokağa çıktı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da toplanan yüzlerce gösterici, şehirde ve ülke genelindeki ev sayısının yetersizliğini ve kiraların çok yüksek olmasını protesto etti.

Amsterdam’da yüzlerce kişi konut sıkıntısı ve yüksek kiralara karşı sokağa çıktı

Amsterdam'daki Dam Meydanı’nda düzenlenen protestoya katılan yüzlerce gösterici, hükümetten daha fazla konut yapılmasını ve düşük kiralı sosyal evlerin sayısının arttırılmasını talep etti.

Göstericiler, ünlü mağazaların bulunduğu alışveriş caddesi Kalverstraat üzerinden Amstel'deki belediye binasına kadar yürüdü. "Yaşam protestosu" adı verilen gösteride, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde bütçeye uygun ev bulmanın zorluklarına dikkati çekti.

Gösteriyi organize eden kurumlar adına AA muhabirine açıklama yapan Mustafa Issaaviyen, konut sıkıntısı sebebiyle “kent hakkı” isimli bir inisiyatif başlattıklarını belirterek, "Yeni evlerin yapılması ve kiracıların hakkının korunmasıyla konut krizinin bitirilmesini istiyoruz." dedi.

Protestocular, üzerinde "Barınma hakkı insan hakkıdır", "Kiraların yükselmesini durdurun", "Özel sektöre düzenleme getirin", "Ticareti değil, toplumun barınmasını önceleyin" ve "Sadece var olma hakkımı istiyorum" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösterideki konuşmalarda, ülkede yaklaşık 315 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, Hollanda hükümetinin konut politikasını gözden geçirmesi istendi.

Dar gelirlilere ve öğrencilere yeterince konut sağlanmasını isteyen konuşmacılar, konutların özel şirketlerce satın alınarak kira sektörünün tekelleşmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Konut satışları ve kiralamalarda ayrımcılık yapılmamasını isteyen göstericiler, hükümetin konut işlerinden sorumlu yetkililerini soruna çare bulmaya çağırdı.

İçlerinde bebekli ailelerin de bulunduğu protestocuların bir kısmı kartondan yaptığı maket evin üzerine, "Ancak bu eve param yetiyor" yazarak yükselen fiyatları karikatürize etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında geçen protesto, olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti 43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti
Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı
ÇOK OKUNANLAR
Kandilli Rasathanesi Müdürü, AFP'ye konuştu: İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama '61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası!
İstanbul depremine ya metroda yakalanırsak? Acil durum planının detayları ortaya çıktı: 'En geç üç dakika içinde...' Acil durum planının detayları ortaya çıktı: 'En geç üç dakika içinde...'
EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik