Muslera ve Kerem ile görüşmüştü: 62. saatte enkazdan kurtarılan Cihan, hayatını kaybetti

Adıyaman'da enkaz altından 62 saat sonra kurtarılarak umut olan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…" denildi.

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Muslera ve Kerem ile görüşmüştü: 62. saatte enkazdan kurtarılan Cihan, hayatını kaybetti

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak, hayata tutunamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından 62 saat sonra çıkarılan Cihan Emir Parlak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüşmüştü.

Galatasaray'dan yapılan paylaşım şöyle:

Muslera ve Kerem ile görüşmüştü: 62. saatte enkazdan kurtarılan Cihan, hayatını kaybetti - Resim : 1

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