Depremzedeler otellerden çıkarılıyor: 'AKP il binasına gittim, 'yemek ısmarlayalım' dediler'

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla” kapılarını depremzedelere açan bazı oteller, “Grup rezervasyonları var” gerekçesiyle tesislerinde konaklayan depremzedeleri çıkarmaya başladı.

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Depremzedeler otellerden çıkarılıyor: 'AKP il binasına gittim, 'yemek ısmarlayalım' dediler'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bazı oteller depremzedelere kapılarını açmıştı. O oteller "rezervasyonumuz var" bahanesiyle depremzedeleri otellerden çıkarmaya başladı.

Hatay’da iki çocuğuyla birlikte enkazdan çıkan depremzede bir kadın, “Kaymakamlığa gittim, ‘Yurtlar dolu’ dediler. AKP İl Binası’na gittim, ‘Yemek ısmarlayalım size’ dediler. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 6 Şubat ve 20 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından açığa çıkan plansızlık, depremzedelerin barınma sorunuyla iyice görünür hale geldi. İktidar, çadır ve konteyner temininde yaşanan sorunu depremzedelerin otellerde konaklatılmasını sağlayarak aşmaya çalışsa da otellerin maddi anlamda desteklenmemesi sorunu daha da karmaşık hale getirdi. Çok sayıda otelin, “Önceden alınmış grup rezervasyonları” gerekçesiyle depremzedeleri tahliye etmeye başladığı öğrenildi.

YALNIZ BIRAKILDIK

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından Hatay’da iki çocuğuyla birlikte enkaz altında kalan depremzede anne, yaşadıklarını anlattı. Kendisi gibi depremzede olan onlarca kişinin otelden çıkmak zorunda kaldığını ifade eden depremzede, şunları söyledi: “Otelden çıktıktan sonra Kaymakamlığa gittim. Yurtların dolu olduğunu söylediler. Kaymakamlık önündeki vatandaşlar beni AKP İl Binası’na yönlendirdiler. Parti binasında görevli kadın bana, ‘Size bir yemek ikram edeyim’ dedi. Ben barınacak yer istiyorum. Depremin ardından Antakya’da ilk iki gün sadece suyla beslendik. Hiçbir yardım görmedik. Şimdi de kalacak yer konusunda yalnız bırakılıyoruz.”

DEVLET ELİYLE ÇÖZÜLMELİ

Depremzedelerin barınma sorunun çözülmesi gerektiğini belirten otel işletmecileri, “Biz ne kadar yardımcı olmak istesek de bir yerden sonra çaresiz kalıyoruz” diyor. Önceden alınmış rezervasyonları olduğunu belirten işletmeciler, “Bu rezervasyonlar iptal edilirse oteller büyük tazminatlar ödemek zorunda kalır. Otellerin depremzedeleri uzun zaman konuk etmeleri mümkün değil” diyerek barınma sorununun devlet eliyle çözülmesi gerektiğini kaydediyor.

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