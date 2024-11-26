Son Ankette Fark Açıldı: AKP'nin Kalesinde Oylar Eriyor

ORC Araştırma Ege’nin üç büyükşehrinde nabız tuttu. Vatandaşlara, "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. AKP'nin kalesinden çıkan sonuç şaşırttı. İşte detaylar...

Son Ankette Fark Açıldı: AKP'nin Kalesinde Oylar Eriyor

ORC Araştırma, Aydın, Denizli ve Muğla’da yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Üç büyükşehirde de CHP oy artırırken Denizli’de öne geçti. Aydın’da yüzde 41.3 oranla CHP ilk sıraya yerleşti. AKP ise yüzde 25.1 oranla ikinci sırada kaldı.

2750 kişi ile Denizli’de yapılan genel seçim anketinden de CHP birinci parti olarak çıktı.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 37,5’i CHP’yi seçti. AKP ise ankette yüzde 28,9 oranında oy aldı. MHP 7,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Denizli’de AKP 33,99 ile birinci CHP 31,9’la ikinci partiydi. CHP’nin kuvvetli olduğu illerden Muğla’da da gücünü artırdığı görüldü. Ankette CHP yüzde 48,7 ile birinci çıkarken AKP yüzde 21,9 oyda kaldı.

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